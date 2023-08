Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Sprincean (29 de ani) si Oleg Nuta (25 de ani) sunt aproape de Paris 2024 dupa ce s-au calificat sambata in finala probei de canoe dublu 500 de metri, de unde opt din noua ambarcațiuni obțin biletul pentru Jocurile Olimpice. Canoiștii Ilie Sprincean si Oleg Nuta au avut o zi fructuoasa la Duisburg.…

- Sportivul roman Catalin Chirila a castigat medalia de argint in proba de canoe simplu pe 1.000 metri, sambata, 26 august, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Duisburg, transmite News.ro.Chirila a incheiat cursa cu timpul de 03:45.958. Odata cu argintul la 1.000 de metri, Chirila a obținut…

- Sportivul Catalin Chirila a obtinut medalie de argint in proba de canoe 1000 metri la Campionatele Mondiale de kaiak-canoe de la Duisburg. El si-a asigurat astfel calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris.

- Sportivul Catalin Chirila a obtinut medalie de argint in proba de canoe 1000 metri la Campionatele Mondiale de kaiak-canoe de la Duisburg. El si-a asigurat astfel calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris.Chirila a incheiat cursa cu timpul de trei minute, 45 de secunde si 958 de sutimi. Titlul…

- Canoistul Catalin Chirila (25 de ani) s-a clasat pe poziția a doua in proba de canoe simplu 1.000 de metri la Campionatele Mondiale de la Duisburg, poziție care i-a asigurat calificare la Jocurile Olimpice de la Paris. Vremea a ținut cu sportivii care au avut curse sambata la Duisburg. Dupa ce vineri…

- Sportivul roman Catalin Chirila s-a impus vineri, 25 august, in proba de 500 de metri canoe simpla, fiind urmat de germanul Conrad Scheibner si de moldoveanul Serghei Tarnovschi, potrivit Agerpres.Aurul obținul de la Campionatele Mondial de kaiac-canoe, care au loc in aceasta perioada in Germania la…

- Catalin Chirila (25 de ani) este campionul mondial en titre la canoe simplu 1.000 de metri și spera sa-și poata apara titlul cucerit la Halifax anul trecut. La intrecerea din Germania, 23-27 august, se vor da și primele bilete pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Campionatele Mondiale de la Duisburg…

- Canotoarele din lotul național al Republicii Moldova se pregatesc intens de cele mai mari și cele mai dificile competiții ale anului - Campionatele Mondiale de seniori, ce vor avea loc la Duisburg, in Germania. Fetele noastre vor lupta pentru medalii, dar și pentru a obține calificarea la Jocurile Olimpice…