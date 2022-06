Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Oprescu a fost reținut in Grecia și este acum in custodia autoritaților elene dupa ce a fost gasit in Atena. Antena 3 a prezentat primele imagini cu Sorin Oprescu in fața procurorilor din Atena. Fostul primar general al Capitalei ramane in arest pentru 40 de zile. Procurorul in fața caruia a fost…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au supravegheat și au refulat apa pe tot parcursul nopții trecute in zona incendiului care a distrus hala din Parcul Industrial Dej . ”In momentul de fața se mai acționeaza la fața locului cu o autospeciala de stins incendii și o motopompa pentru lichidarea focarelor…

- Un magazin specializat in vanzarea telefoanelor mobile a fost jefuit noaptea trecuta. Hoții au spart geamul și au furat tot ce au gasit. Imagini cu paguba lasata de faptași au fost publicate pe internet. Poliția a confirmat cazul.

- Imagini filmate cu drona au surprins incendiul violent care se manifesta la mansarda unui bloc din Navodari.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina joi, in jurul orei 11.00, in judetul Constanta.Este vorba despre un incendiu la un bloc de pe strada Panselutelor…

- Pompierii militari din cadrul ISU Constanta au fost solicitati marti sa intervina in judetul Constanta.In urma apelului la 112, a fost semnalat un incendiu izbucnit la un depozit de deseuri, langa centrul logistic Dedeman din localitatea Techirghiol. In imaginile filmate cu drona se poate vedea ca este…

- S-a tot zvonit ca s-au desparțit, din nou și ca nu mai este nicio șansa pentru iubirea lor, insa Monica Gabor ne ia, ca intotdeauna, prin surprindere. Daca zilele trecute a șters toate fotografiile cu ea și cu Mr. Pink de pe rețelele de socializare, recent a postat imagini spectaculoase din avionul…