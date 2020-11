Cand v-am spus ca luna noiembrie vine cu vești bomba nu ne-ați crezut! Ramona Olaru și Cuza de la ”Noaptea Tarziu” s-au impacat! Deși și-au trimis sageți subtile și pline de venin in mediul online, in realitate, cei doi nu pot sta desparțiti nicio secunda unul de celalalt! ”Porumbeii” au fost surprinși de catre paparazzii Spynews.ro intr-un mall din Capitala! Imagini in exclusivitate cu cuplul ”deparțit, dar impreuna”!