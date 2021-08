Stiri pe aceeasi tema

- Blue Origin, compania aerospațiala condusa de Jeff Bezos, a dat in judecata NASA, dupa deciziei agenției aerospațiale americane de a acorda un contract de construire a landerului lunar de 2,9 miliarde de dolari companiei SpaceX, deținute de Elon Musk.

- Porsche SE, holdingul care controleaza Grupul Volkswagen, a pariat recent pe rolul spațiului in dezvoltarea tehnologiilor viitoare, anunțand ca investește intr-un start-up care incearca sa rivalizeze cu Blue Origin al lui Jeff Bezos și SpaceX al lui Elon Musk, scrie CNBC, anunța Mediafax. Compania,…

- Miliardarul american Jeff Bezos, care a efectuat recent un zbor in spatiu, s-a oferit luni sa achite pana la 2 miliarde de dolari din costurile NASA daca agentia spatiala americana ii va atribui companiei sale, Blue Origin, un contract ce prevede dezvoltarea unui vehicul spatial conceput pentru asolizarea…

- Bezos a declarat ca Blue Origin va renunta la toate platile, pana la 2 miliarde de dolari, din partea NASA in actualul si in urmatorii doi ani fiscali guvernamentali. Blue Origin si-ar finanta, de asemenea, propria misiune pe orbita joasa a Pamantului, potrivit Bezos. In schimb, compania a solicitat…