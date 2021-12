Supărare mare la sate, din cauza legii porcului: „Să mergem la supermarket, să cumpărăm din…” – VIDEO Se apropie Sarbatorile de iarna, iar carnea de porc e adesea nelipsita din meniul tradițional de pe masa romanului. Insa pana sa ajunga sa se gandeasca la ce vor manca de Craciun, oamenii stau cu urechile ciulite sa auda ce mai decid parlamentarii, cand vine vorba de regulile de creștere a porcilor. Noua lege a […] The post Suparare mare la sate, din cauza legii porcului: „Sa mergem la supermarket, sa cumparam din...” - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

