Stiri pe aceeasi tema

- Doar șapte țari din 134 indeplinesc standardul internațional de calitate a aerului, poluarea mortala a aerului devenind tot mai problematica din cauza activitaților economice și a impactului toxic al fumului provocat de incendii, arata un raport citat de The Guardian, scrie digi24.ro .

- In pragul incheierii sezonului rece, Romania se afla intr-o situație interesanta: depozitele sale de gaze sunt umplute la jumatate, o cifra record de 1,6 miliarde de metri cubi ramanand neutilizați pana la data de 31 martie. Acest fenomen este fara precedent, marcand cel mai mare nivel istoric de…

- Secretarul general al Guvernului, Mircea Abrudean, a declarat, duminica seara, la Reghin, ca pericolul extremist este unul foarte de mare pentru Romania si este extrem important ca romanii sa isi dovedeasca solidaritatea la alegerile din 9 iunie.

- Poliția Romana trage un semnal de alarma, dupa ce in mediul online a aparut o noua inșelaciune. „Apreciaza postari pentru bani” este una dintre metodele prin care romanii pot fi pacaliți cu ușurința.

- Protestele fermierilor și transportatorilor din ultimele doua saptamani produc schimbari importante pe scena politica din Romania. Un sondaj dat publicitații recent de INSOMAR arata modul in care sunt influențate scorurile electorale ale partidelor. Cel mai mult are de pierdut PSD, cel care a scazut…

- Se inmultesc vocile care cer Europei si fortelor NATO sa fie pregatite de orice, in contextul razboiului din Ucraina, pe masura ce Rusia nu-si atinge obiectivele, iar frustrarea creste la Kremlin.

- Temperaturile scazute care se inregistreaza in termometre in aceasta perioada a anului i-au facut pe medici sa traga un semnal de alarma. Acestia ii indeamna pe romani sa fie foarte atenti la simptomele date de infarctul miocardic

- Copacii din situl Dark Hedges din Irlanda de Nord, deveniti celebri datorita serialului de televiziune "Game of Thrones" ("Urzeala tronurilor"), ar putea sa dispara in cel mult 15 ani daca nu se va pune in aplicare un plan pentru a conservarea lor, a avertizat un activist de mediu, citat de PA, scrie…