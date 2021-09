Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a fost invinsa de Jablonec, scor 0-1, la debutul in grupele UEFA Conference League. Ștefan Gadola, acționarul minoritar al campioanei Romaniei, admite ca ar trebui o intinerire a lotului. Toate detaliile despre Jablonec - CFR, AICI! Ștefan Gadola, dupa Jablonec - CFR Cluj 1-0 „Asta este, nu…

- Marius Șumudica a reacționat virulent, dupa ce CFR Cluj a fost invinsa de Jablonec, scor 0-1, in debutul din grupele UEFA Conference League.Dan Petrescu a spus ca aceasta este echipa pe care a primit-o și ca Marius Șumudica a antrenat-o pana la el. Marius Șumudica a intrat in direct și a pornit razboiul. ”Mi-e…

- CFR Cluj a fost invinsa de Jablonec, scor 0-1, la debutul in grupele UEFA Conference League. Marius Șumudica a intervenit dupa meci și a lansat un atac fara precedent la adresa lui Dan Petrescu. Toate detaliile despre Jablonec - CFR, AICI! Dupa eșecul cu Jablonec, Dan Petrescu a aruncat vina asupra…

- CFR Cluj si-a anuntat fanii, joi, ca vor putea asista la meciurile din deplasare din grupele Conference League. “Veste excelenta pentru suporterii echipei noastre UEFA a decis ca incepand cu faza grupelor europene fanii echipei oaspete sa poata calatori pentru a-si sustine echipa la…

- Marius Șumudica l-a exclus din lotul lui CFR Cluj pe Alexandru Chipciu dupa ce fotbalistul a reacționat violent în urma unei mingi primite în fața de la tânarul Hindrich înaintea meciului CFR Cluj - Young Boys Berna din manșa tur din turul 3 preliminar al Ligii…

- CFR Cluj va intalni, marti, de la ora 21.00, pe teren propriu, campioana Elvetiei, Young Boys Berna, in mansa I a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor, potrivit programarii stabilite de UEFA. Returul va avea loc la 10 august, de la 21.30, la Berna. Pana la primul meci, echipa…

- CFR Cluj a trecut cu 4-1 la general de Lincoln Red Imps in turul doi preliminar din Liga Campionilor și are asigurata prezența in grupele Conference League. Toate detaliile despre CFR Cluj - Lincoln Red Imps, AICI! CFR va juca in turul 3 preliminar UCL cu invingatoarea dintre Young Boys Berna și Slovan…

- Daca va trece de Lincoln Red Imps (Gibraltar), echipa CFR Cluj o va intalni pe castigatoarea dintre Slovan Bratislava (Slovacia) si Young Boys Berna (Elvetia), in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, conform tragerii la sorti efectuate luni, 19 iulie, la sediul UEFA de la Nyon.…