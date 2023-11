Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de minifotbal a Romaniei s-a calificat in semifinalele ediției in desfașurare a Campionatului Mondial, desfașurat in Emiratele Arabe Unite. Tricolorii au invins joi in sferturile de finala echipa țarii gazda cu scorul de 2-0.

- Zi de doliu in Romania. A murit o actrita care a bucurat generatii intregi Sursa articolului: Zi de doliu in Romania. A murit o actrita care a bucurat generatii intregi Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- MARCATOR… Cu vasluianul Vladuț Mocanu printre marcatori, echipa naționala de minifotbal a Romaniei s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale din Emiratele Arabe Unite. Mijlocașul Rapidului a inscris trei goluri, toate in meciul de debut cu Sudan (9-1). Romania va juca in optimile de finala…

- Gheorghe Carciu: "Unde sunt romani in aceasta mare lume este și Romania, iar angajamentul meu este sa fiu printre ei și alaturi de ei." Sursa articolului: Gheorghe Carciu, secretar de stat pentru romanii de pretutindeni: "Unde sunt romani in aceasta mare lume este si romania" Credit autor: Realitatea…

- Echipa Romaniei a surclasat formatia Sudanului cu scorul de 9-1, joi, in meciul sau de debut in Grupa D a Cupei Mondiale de minifotbal, gazduita de emiratul Ras Al Khaimah (Emiratele Arabe Unite).Tricolorii, medaliati cu bronz la editia trecuta, trebuiau sa joace in primul lor meci cu Bahrainul,…

- Marcel Ciolacu a ajuns in Israel Sursa articolului: Marcel Ciolacu a ajuns in Israel: „In vremuri atat de tulburi, Romania continua sa fie un factor de stabilitate" Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- In celalalt meci al grupei, Andorra a pierdut cu Kosovo, scor 0-3 Sursa articolului: FOTBAL: Romania, doar remiza cu Belarus, in preliminariile EURO 2024 Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Cantitatea de substanțe interzise traficate este uriașa Sursa articolului: Operațiunea Himera. Trafic de droguri de mare risc, intr-unul din cele mai mari lanțuri de farmacii din Romania. DIICOT, acțiune in forța Credit autor: Realitatea De Mures. Source