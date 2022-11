Stiri pe aceeasi tema

- Conferinta anuala a ONU privind schimbarile climatice, cunoscuta și sub numele de COP 27, a inceput duminica in statiunea egipteana Sharm El-Sheikh si va incerca sa raspunda la intrebarea cine si cum va plati tranzitia energetica si daunele provocate de schimbarile climatice. Președintele Klaus Iohannis…

- Europarlamentarul roman Victor Negrescu a solicitat președintei Parlamentului European sancționarea eurodeputatului care a comparat Romania cu Vestul Salbatic. Negrescu a cerut, in scris, conform procedurilor parlamentare, președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, sancționarea eurodeputatului…

- Romania vrea sa cumpere sistemul de aparare antiracheta Iron Dome (Domul de Fier) al Israelului. In cazul incheierii unui contract, Romania ar putea sa fie primul stat membru al Uniunii Europene (UE) care cumpara acest sistem, relateaza publicația Haaretz, preluata de News.ro. Iron Dome a intrat in…

- Gestionarea și eliminarea deșeurilor poate avea un impact major asupra mediului, așa ca Uniunea Europeana are ca obiectiv reducerea impactului deșeurilor asupra mediului și sanatații și imbunatațirea utilizarii resurselor. Insa, Romania se afla pe ultimul loc in UE la recuperarea deșeurilor, doar…

- ”In fiecare an, inceputul de an scolar readuce in prim – plan problema colectarii selective a deseurilor in unitatile de invatamant, in conditiile in care acestea sunt generatoare importante de deseuri de ambalaje. Doar 30% dintre elevii din Romania au participat la programe (in general organizate de…

- In fiecare an, inceputul de an școlar readuce in prim – plan problema colectarii selective a deșeurilor in unitațile de invațamant, in condițiile in care acestea sunt generatoare importante de deșeuri de ambalaje. Doar 30% dintre elevii din Romania au participat la programe (in general organizate de…

- Romania are cel mai mic procent de tineri care muncesc pe durata studiilor, la nivelul Uniunii Europene. Este concluzia celui mai recent sondaj al Oficiului European de Statistica. La polul opus se afla țarile din vestul Europei, mai exact, Țarile de Jos, Germania sau Danemarca, cu o mult mai buna integrare…

- Romania are cel mai mic procent de tineri care muncesc pe durata studiilor, la nivelul Uniunii Europene. Este concluzia celui mai recent sondaj al Oficiului European de Statistica. La polul opus se afla țarile din vestul Europei, mai exact, Țarile de Jos, Germania sau Danemarca, cu o mult mai buna integrare…