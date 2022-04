Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a anuntat ca sistemul de rachete antiaeriene FK-3, achizitionat recent de Serbia, va fi prezentat public pe 30 aprilie pe aeroportul Batajnica, impreuna cu sistemul de rachete Pantir, de productie rusa, transmite luni Tanjug. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Aliatul Rusiei, Serbia, a preluat livrarea unui sistem antiaerian chinez sofisticat intr-o operatiune „voalata" in acest weekend, pe fondul ingrijorarilor occidentale ca o acumulare de arme in Balcani in timpul razboiului din Ucraina ar putea ameninta pacea fragila din regiune. Surse militare au declarat…

- Unii din Occident doresc ca inca patru state ale UE - printre care Romania -, care sunt si membre NATO, sa recunoasca asa-numitul Kosovo pentru ca acesta sa fie primit in Alianta nord-atlantica, iar acest lucru a fost confirmat acum de o declaratie a fostului purtator de cuvant al NATO Jamie Shea,…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a anuntat miercuri ca Serbia interzice incepand de joi exportul de grau, porumb, faina si ulei, ca urmare a cresterii preturilor si a cererii acestor produse pe piata internationala in urma razboiului din Ucraina, relateaza agentiile EFE si Tanjug, informeaza AGERPRES…

- CNN a difuzat sambata imagini din interiorul Rusiei (Belgorod) cu un tanc lansator de rachete termobarice TOS-1 in drum spre granita ucraineana pe un camion cu platforma, informeaza The Guardian.Efectul unei bombe termobarice este infiorator, țintele fiind expuse atat unei unde de șoc, care provoaca…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a afirmat luni seara ca tara sa se va confrunta cu presiuni tot mai mari de a impune sanctiuni Rusiei, insa va rezista acestora, transmite marti Tanjug, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

