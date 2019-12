Sunt zvonuri că preşedintele Vladimir Putin ar vrea să plece definitiv de la Kremlin Este o traditie anuala ca, in cursul conferintei sale de presa-maraton, presedintele rus sa fie intrebat despre viitorul sau. De aceasta data, o intrebare despre o revizuire a Constitutiei si interdictia exercitarii a mai mult de ”doua mandate consecutive” a repus subiectul pe tapet.



”Ceea ce am putea face cu privire la aceste mandate este sa suprimam calificativul «consecutive» cu privire la functia prezidentiala”, a spus el.



Suprimarea acestui termen ar insemna interzicerea oricarei intoarceri la Kremlin dupa 2024, data la care ii expira actualul al doilea mandat consecutiv.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

