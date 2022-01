Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii ar trebui sa se intoarca la lucru la locurile de munca pentru a beneficia de colaborarea interpersonala si pentru ca lumea trebuie sa se obisnuiasca sa traiasca impreuna cu coronavirusul, dupa ce pandemia a anulat echivalentul a mii de miliarde de dolari din productia globala, a declarat…

- 16 ianuarie – Ziua statului degeaba. Fiecare zi este speciala si merita celebrata, mai ales atunci cand exista motive in plus in calendar. Fie ca este vorba despre sarbatori cunoscute in toata lumea sau de ocazii mai putin stiute, in orice zi a anului exista cel putin o sarbatoare demna de atentie,…

- 6 ianuarie – Ziua statului degeaba. Fiecare zi este speciala si merita celebrata, mai ales atunci cand exista motive in plus in calendar. Fie ca este vorba despre sarbatori cunoscute in toata lumea sau de ocazii mai putin stiute, in orice zi a anului exista cel putin o sarbatoare demna de atentie, ce…

- Protest de amploare al angajatilor de la Alro Slatina, unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu din Europa. Sute de persoane s-au adunat in fata Prefecturii Olt, dupa ce la sfarsitul lunii decembrie au protestat la sediul companiei.

- Un protest are loc, marti, la Palatul Parlamentului, atat la Camera Deputatilor cat si la Senat, la intrarile oficiale. Protestul a fost promovat pe Facebook de AUR, iar in fata Parlamentului se afla si copresedintele AUR George Simion si parlamentarii acestei formatiuni. Oamenii se opun introducerii…

- Un vis lucid este un tip de vis in care visatorul este conștient ca viseaza. Conform specialiștilor, jumatate dintre oamenii de pe planeta vor experimenta un astfel de vis la un moment dat in viața. Mai mult, aproximativ 1% dintre oameni pot avea astfel de experiențe chiar de mai multe ori pe saptamana.…

- Florin Cițu a declarat ca nu a bagat in seama declarațiile președintelui PSD, Marcel Ciolacu, din Parlament, prin care liderul PSD critica guvernarea liberala. Presedintele PNL, Florin Citu, a afirmat ca declarațiile taioase ale lui Marcel Ciolacu reprezinta ‘un discurs politic’.„Nu am bagat in seama…

- Un studiu comandat de guvernul Regatului Unit a introdus caracatițele, crabii și homarii pe lista ființelor care poseda simțuri și care se vor bucura de noi legi privind bunastarea animalelor. Raportul specialiștilor de la London School of Economics a analizat 300 de studii științifice pentru a evalua…