Sectoarele de activitate în care se folosește AI, în creștere Se cer competențe de AI! Numarul locurilor de munca care necesita competente legate de inteligenta artificiala (AI) a crescut de 3,5 ori mai repede decat restul joburilor, la nivel global, iar sectoarele care utilizeaza aceasta tehnologie au inregistrat o crestere de aproape cinci ori mai mare a productivitatii muncii, releva datele incluse in raportul PwC 2024 Global AI Jobs Barometer, publicat recent. In acest context, realizatorii cercetarii puncteaza faptul ca serviciile financiare, IT si serviciile profesionale sunt cele mai expuse schimbarilor generate de AI, atat in activitatea lor, cat…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile financiare, IT și serviciile profesionale sunt cele mai expuse schimbarilor generate de inteligența artificiala (IA), atat in activitatea lor, cat și in privința competențelor angajaților.

