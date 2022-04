Sunt actori cunoscuți la Hollywood, însă sigur nu știai că se trag din România Foarte putini romani stiu ce reprezentanti de seama are tara noastra la Hollywood. Despre unii dintre actori chiar nu stiai ca se trag din Romania. Wynona Rider Poate nu stiai, dar Wynona are origini romanesti. Acestea vin din partea tatalui. Provine dintr-o familie de evrei care a emigrat din Rusia si Romania in Statele Unite. Initial, numele ei de familie a fost Tomchin, dar l-a schimbat in Horowitz, odata cu mutarea in Statele Unite. Numele ei complet este Wynona Laura Horowitz, dar numele de scena este Wynona Rider. A fost una dintre cele mai bine platite actrite ale anilor ’90. A jucat in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

