Stiri pe aceeasi tema

- Winael incepe noul an in forța și inca din prima jumatate a lunii Ianuarie, acesta revine in atenția publicului cu cea de-a patra piesa din cariera – „Only you”, care se va regasi pe EP-ul pe care acesta il pregatește, unde vor fi, in total, cinci piese. „Only you” este o creație muzicala care evidențiaza…

- Te-aș intreba ce ai pe inima… La final de an, ADI ne incalzește ,,Un pic” mai mai mult sufletele. Noua sa piesa este ca o privire sub microscop a inimii tale, care te face sa te intrebi ce și cum simți și unde te indrepți. Versurile, asemenea unui jurnal personal, dezvaluie gandurile și trairile lui…

- Will Armex lanseaza “You Are Beautiful” și o dedica soției sale. Aceasta compoziție melodica cu siguranța nu va va lasa indiferenți, mai ales in timpul sezonului sarbatorilor. Videoclipul include imagini private pe care Will le-a inregistrat singur cu telefonul sau. Atmosfera calda și dragostea autentica…

- ,,Inimi Noi” este cea mai noua piesa semnata Cezar Guna. Artistul reușește inca o data sa aduca in centrul atenției tema iubirii, surprinzand cu pricepere atracția nemasurabila pentru o prezența feminina. Cu un instrumental bogat in influențe balcanice, piesa emana o atmosfera senzuala și seducatoare.…

- Artistul și producatorul ucrainean Will Armex a lansat o noua piesa intitulata “Lika Style”, lansarea avand loc sub eticheta muzicala Global Records. Aceasta piesa a fost creata in colaborare cu fiica sa in varsta de doar 4 ani, Mary M. In aceasta colaborare, puteți auzi atat vocea lui Will, cat și…

- Piesa ,,Nu te mai aștept” a Alinei Eremia te lovește in inima cu o poveste de dragoste pierduta. Versurile parca scalda intr-o adiere a amintirilor, iar fiecare nota de pian pare sa spuna povestea unei iubiri care a disparut. E ca și cum ai fi in mijlocul unei drame romantice, unde cuvintele și sunetul…

- Mike Godoroja a lansat un video art-rock. „Prima oara am ascultat-o in studenție. Piesa am ascultat-o pe casetele de petrecere. Apoi am auzit-o la Maria Raducanu și m-a atins definitiv genialitatea liniei melodice. Versurile originale, minimaliste și limitate artistic, au totuși un anume romantism tragic…

- „JOS” incepe cu un ritm hipnotic și un bass profund care creeaza o atmosfera misterioasa și seducatoare. Vocea expresiva a lui Cezar Guna gliseaza grațios peste melodie, transmitand pasiune și dorința. Versurile sunt pline de metafore senzuale și cuvinte incarcate de subințeles. Arkanian vine, de asemenea,…