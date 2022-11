Stiri pe aceeasi tema

- Brexitul - din ce in ce mai nepopular in randul populatiei britanice - ramane un subiect exploziv in Regatul Unit, unde premierul britanic Rishi Sunak a fost nevoit sa dezminta luni dezvaluiri de presa care atribuie Guvernului vointa de a relaxa conditiile iesirii din Uniunea Europeana (UE), relateaza…

- Numarul celor care traiesc in Anglia si Tara Galilor, nascuti fiind insa in afara Marii Britanii a ajuns la 10 milioane, in principal printr-o crestere uriasa a numarului de cetateni romani, arata cele mai recente date de recensamant publicate de Oficiul national de statistica de la Londra, citate de…

- Fostul premier britanic Boris Johnson a acumulat suficient sprijin pentru a se inscrie in cursa pentru a deveni - din nou - prim-ministru, ca urmare a demisiei succesoarei sale Liz Truss, a afirmat sambata aliatul sau, deputatul conservator James Duddridge, relateaza Reuters, citata de Agerpres.Potrivit…

- Un tinar din Londra s-a trezit cu mai mulți diplomați la ușa casei sale, aceștia crezind ca este ambasada Moldovei din Marea Britanie, dupa ce barbatul a pus o placa cu numele misiunii diplomatice pe cladire pentru a face o gluma, noteaza Daily Mail și The Sun. Hughie Shepherd-Cross, in virsta de 24…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat miercuri Uniunea Europeana sa interzica atat posturile de televiziune de stat rusești, cat și „propagandiștii”, referindu-se probabil la angajații presei ruse de stat, relateaza Reuters și Sky News . „Nici un singur propagandist rus nu ar trebui sa…