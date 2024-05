Stiri pe aceeasi tema

- Israelul s-a calificat in finala de sambata a concursului muzical Eurovision de la Malmo, in Suedia. Mii de persoane au manifestat impotriva participarii acestei tari la competitie pe fondul razboiului din Gaza. Tanara artista Eden Golan si-a asigurat joi locul in finala cu piesa „ Hurricane „. Versiunea…

- Uniunea Europeana de Radio si Televiziune (EBU) a anuntat candidatii participanti si moderatorii pentru dezbaterea organizata de Eurovision privind presedintia viitoarei Comisii Europene, eveniment ce se va desfasura in 23 mai la sediul din Bruxelles al Parlamentului European, indica un comunicat postat…

- Publicul nu va putea flutura steaguri palestiniene la Eurovision 2024. Organizatorii concursului muzical au declarat ca participanților li se va permite sa fluture doar steagurile națiunilor participante - inclusiv cel al Israelului. Protestatarii flutura steaguri palestiniene in orașe din intreaga…

- Peste 400 de artisti irlandezi au indemnat-o pe concurenta tarii lor, Bambie Thug, sa fie de „partea corecta a istoriei” si sa boicoteze participarea la concurs. Acesta este programat in luna mai, la Malmo, in Suedia. Motivul boicotului cerut este participarea Israelului la competitia muzicala, noteaza…

- Malmo, al treilea oras ca marime din Suedia, a declarat miercuri ca este pregatit sa gazduiasca un Eurovision sub supraveghere cu masuri de securitate “vizibile” la inceputul lunii mai. Participarea Israelului la concurs a starnit proteste, in timp ce razboiul din Gaza intra in cea de-a saptea luna.…

- Melodia prezentata de Israel dupa o modificare a versurilor, din care a fost șters tot ce putea fi perceput ca fiind politic, a fost validata de organizatorii concursului Eurovision, a anuntat joi Radioteleviziunea de stat israeliana (KAN), noteaza AFP.„EBU, Uniunea Europeana de Radio-televiziune, a…

- EBU, Uniunea Europeana de Radio si Televiziune (European Broadcasting Union), care organizeaza competitia Eurovision, a respins pentru a doua oara propunerea de cantec a Israelului, relateaza Ynet, citand surse ministeriale, relateaza News.ro. Versurile au fost considerate prea politice, ceea ce…

- Israelul ameninta ca se va retrage de la editia din acest an a concursului Eurovision, daca organizatorii vor respinge versurile cintecului sau "October Rain", care evoca atacul singeros al Hamas, ca fiind prea politice. Eden Golan si cintecul ei "October Rain" au fost alesi de Israel pentru a participa…