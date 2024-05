Stiri pe aceeasi tema

- Scandal urias la Eurovision 2024, inainte de marea finala! Bambie Thug, concurenta Irlandei la concursul muzical, a facut apel la Uniunea Europeana de Radio și Televiziune (EBU), pentru ca nu a fost lasata sa apara in semifinala cu un mesaj mesaj pro-palestinian in timpul reprezentației sale. In plus,…

- In contextul protestelor pro-Palestina din Malmo și a criticilor la adresa organizatorilor, reprezentanta Israelului, Eden Golan, a fost huiduita de spectatori și vizata direct sau indirect de alți concurenți, printre care Joost Klein din Olanda.

- Bambie Thug, care reprezinta Irlanda la Eurovision, a facut apel la Uniunea Europeana de Radio și Televiziune (EBU) sa „aiba conștiința„ și „umanitate”, in timp ce șefii concursului organizat in Suedia se straduiesc sa țina politica departe de scena la competiția anuala, potrivit Sky News. De asemenea,…

- Reprezentatul Olandei Joost Klein a fost descalificat din marea finala a concursului Eurovision 2024 din cauza unui incident in care a fost implicata o femeie din echipa de producție, au anunțat organizatorii concursului. Descalificarea a venit dupa ce Joost Klein nu s-a prezentat la repetițiile de…

- Artistul olandez Joost Klein nu va participa la finala Eurovision de sambata seara. Decizia a fost luata de Uniunea Europeana de Radiodifuziune dupa ce o femeie din echipa de producție a scris o plangere pe numele artistului.

- EBU, Uniunea Europeana de Radio si Televiziune (European Broadcasting Union), care organizeaza competitia Eurovision, a respins pentru a doua oara propunerea de cantec a Israelului, relateaza Ynet, citand surse ministeriale, relateaza News.ro. Versurile au fost considerate prea politice, ceea ce…

- Uniunea Europeana de Radio și Televiziune (EBU) a hotarat ca Israelul poate concura la concursul Eurovision din acest an, in ciuda solicitarilor ca țara sa fie exclusa din competiție din cauza razboiului din Fașia Gaza, așa cum a fost exclusa Rusia dupa invadarea Ucrainei, informeaza The Guardian.