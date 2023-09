Summitul G20 creează divergențe între liderii mondiali cu privire la războiul din Ucraina Negociatorii tarilor din G20 nu au reusit sa-si rezolve vineri dezacordurile in ceea ce priveste formularea referitoare la razboiul din Ucraina care sa fie inclusa in Declaratia finala a summitului, potrivit unui proiect vazut de Reuters, astfel ca orice posibil progres in aceasta privinta este lasat in sarcina liderilor blocului care incep sambata o reuniune de doua zile la New Delhi. Proiectul de 38 de pagini care a fost distribuit membrilor a lasat in alb paragraful privind "situatia geopolitica", in timp ce s-a ajuns la un acord asupra celorlalte 75 de paragrafe care se refera la schimbarile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

