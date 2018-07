Summit-ul dintre Donald Trump si Vladimir Putin incepe cu stangul: Liderul rus a intarziat Summit-ul programat luni intre presedintii Donald Trump si Vladimir Putin incepe cu stangul. Desi intrevederea trebuia sa aiba loc la ora locala 13:15 (care e si ora Romaniei), aceasta va fi amanata cu cateva zeci de minute, intrucat avionul in care a venit seful statului rus abia a sosit.



Avionul prezidential a aterizat cu aproape o ora intarziere.



Putin is running a bit late, but he's arrived here in Helsinki. pic.twitter.com/JROj8ou7HT- William Gallo (@GalloVOA) July 16, 2018



Astfel, a confirmat un reporter pentru The Guardian, Donald Trump si-a amanat si el plecarea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

