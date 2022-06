Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Madrid, inaintea summit-ului NATO, ca este de așteptat ca Rusia sa fie declarata amenințare semnificativa pentru NATO, iar Marea Neagra – zona de importanța strategica pentru NATO. Principalele declarații ale lui Iohannis: Acest summit a fost calificat de unii drept unul istoric și cred ca au dreptate. In […] The post Summit NATO la Madrid. Iohannis: Rusia sa fie declarata amenințare semnificativa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .