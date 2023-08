Stiri pe aceeasi tema

- Summer Well 2023 va avea loc in perioada 11-13 august 2023 la Domeniul Știrbey din Buftea. Cea de-a 12-a ediție va veni cu cei mai in voga artiști. Printre headlineri se afla Florence+The Machine, Yungblud și Royksopp. Aflați in randurile urmatoare programe pe zile și restul artiștilor care vor urca…

- Orice om iși dorește sa aiba parte de distracție intr-un moment al vieții, iar jocurile de noroc pot reprezenta oricand o alternativa. Gama este variata, iar in prim-plan sunt sloturile, principala atracție atunci cand vorbim despre jocurile de noroc. Dezvoltarea industriei jocurilor de noroc a facut…

- Primaria și Consiliul Local al Comunei Ceanu Mare va invita in perioada 15-16 iulie la Zilele Comunei Ceanu Mare. “ Aceasta manifestare reprezinta o oportunitate unica de a celebra și promova valorile comunitații noastre, oferind in același timp o experiența de neuitat pentru toți participanții.”,…

- Scoala de vara Summer Land este locul perfect pentru o vacanta de neuitat a copiilor cu varste cuprinse intre 7 si 12 ani. Aici, invatarea si distractia fac echipa, astfel incat starea de bine va fi asigurata. Activitatile scolii de vara Summer Land se vor desfasura in perioada 26 iunie – 8 septembrie,…

- Iuliana Marciuc a facut primele declarații dupa ce Stephan Pelger a murit. Prezentatoarea de televiziune a purtat chiar aseara, la petrecerea revistei VIVA!, o rochie creata de celebrul designer. Cei doi se cunoașteau de mulți ani de zile. Dupa ce a aflat ca Stephan Pelger s-a stins din viața, Iuliana…

- In cautarea unui cadou special pentru un barbat din viața ta? Ce-ar fi sa il surprinzi cu ceva amuzant? Cadourile haioase nu numai ca aduc zambete și rasete, dar și reprezinta o modalitate excelenta de a strange legaturi și de a face momente memorabile. Indiferent daca este vorba despre o aniversare,…

- Aseara, peste 4000 de oameni au spus prezent invitatiei lui Damian Draghici si au trait la maximum alaturi de artist si de invitatii sai un concert incarcat de emotie, de energie, dans si voie buna.

- Concert vocal-simfonic extraordinar de ???????????????????????? ????????????????????̦???????????????????????? Filarmonica Pitești organizeaza vineri, 19 mai, de la ora 19:00, in Parcul Lunca Argeșului, concertul vocal-simfonic extraordinar dedicat ???????????????????????????? ????????????????????̦????????????????????????.…