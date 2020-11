Sume uriașe de bani sunt cheltuite de statele dezvoltate ale lumii pentru redresarea economică Economiile din G20, cele mai dezvoltate ale lumii, au anunțat pana acum programe de ajutor financiar pentru redresarea economica in valoare totala de 11.000 miliarde dolari. Pandemia de COVID-19 a afectat aproape toate statele lumii, iar restricțiile impuse de autoritați pentru limitarea raspandirii virusului au lovit multe sectoare economice. De aici și nevoia de susținere financiara din partea statelor pentru companiile care s-au vazut obligate sa iși trimita angajații acasa. Potrivit unui raport publicat inaintea summitului liderilor G20 care va avea loc in Arabia Saudita in zilele urmatoare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

