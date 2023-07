Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani din Cluj-Napoca a fost reținut de catre organele de poliție pe motiv ca a furat, timp de jumatate de an, coletele pe care ar fi trebuit sa le livreze. Fapta sa a adus un prejudiciu de 8.000 de lei firmei de curierat. Polițiștii din cadrul Secției 7 din Cluj-Napoca au executat un mandat…

- Juristul Fadei Nagacevschi, fost ministru al Justiției și vicepreședinte al Partidului Dezvoltarii și Consolidarii Moldovei califica drept inacceptabil discursul șefei Procuraturii Anticorupției in fața subalternilor sai, care a fost scurs in public. „Așa nu se vorbește, nici la volante, daca vreți,…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dupa amiaza pe Autostrada A1, in dreptul localitații Dragomirești Vale, din județul Giurgiu. Cinci mașini au fost implicate in eveniment, un copil de 5 ani, alaturi de alți doi adulți, fiind transportați la spital. Accidentul s-a produs pe A1, in zona localitatii…

- Un barbat in varsta de 25 de ani si o femeie de 24 de ani au murit, marti dimineata, intr-un accident rutier produs in judetul Suceava, unde un autotren si doua autoturisme s-au ciocnit. Cei doi se aflau in unul dintre autoturisme si au ramas incarcerati, echipele de interventie scotandu-i inconstienti…

- Primarul Bacaului a emis recent o dispoziție prin care și-a majorat veniturile salariale atat lui insuși, cat și viceprimarului Liviu Miroșeanu. Pe de alta parte, viceprimarul Cristian Ghingheș, lasat fara atribuții de Stanciu-Viziteu, a fost „penalizat” cu 15% din venituri. Primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu…

- Un accident grav a avut loc in Hunedoara, acolo unde un tir incarcat cu mașini s-a rasturnat. In urma impactului, opt mașini noi au fost distruse complet. Accidentul a fost urmat de incendiu puternic izbucnit. In urma incidentului un autovehicul format dintr-un cap tractor și o remorca, ce transporta…

- CITESTE SI BREAKING NEWS Jandarmeria București, precizari dupa ce Ludovic Orban a fost agresat in fața Parlamentului - se cauta identificarea persoanelor turbulente 11:11 4142 VIDEO | Noi investiții finalizate de catre administrația locala din Satu Mare 11:01 30 Parcare gratuita in toata țara! Cine…

- Un barbat de 58 de ani a sfarșit tragic dupa ce a fost acroșat de o locomotiva, in timp ce incerca sa traverseze calea ferata. Accidentul feroviar a avut loc in noaptea de luni spre marți, in incinta Portului Constanța. La acel moment, barbatul incerca sa traverseze calea ferata. Polițiști din cadrul…