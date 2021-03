Stiri pe aceeasi tema

- Sica Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, dar si un militar din Bucuresti, au fost prinsi de DIICOT cand vindeau cocaina in apropierea restaurantului din centrul Capitalei pe care il dețin. Cei doi au fost prinsi in flagrant cand vindeau cocaina.Sica Dumitrescu risca intre 5 si 12 ani…

- Romanii au caștigat 68 lei in plus la salariu, in noiembrie. In ce domeniu lucreaza angajații care primesc lunar peste 8.200 lei net Castigul salarial mediu brut a fost, in noiembrie, de 5.565 lei, cu 113 lei (+2,1%) mai mare decat in luna octombrie 2020, in timp ce valoarea medie neta s-a ridicat la…