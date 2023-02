Suma colosală la care se ridică pagubele produse de cutremurul din Turcia Cel mai devastator cutremur care a lovit Turcia in aproape un secol ar putea costa tara pana la 84,1 miliarde de dolari, a aratat o organizatie a oamenilor de afaceri din Turcia, in timp ce un oficial din cadrul Guvernului de la Ankara a estimat costurile la peste 50 de miliarde de dolari, transmite Reuters. […] The post Suma colosala la care se ridica pagubele produse de cutremurul din Turcia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Cea mai devastatoare serie de cutremure care a lovit Turcia in aproape un secol ar putea costa tara pana la 84,1 miliarde de dolari, a aratat o organizatie a oamenilor de afaceri din Turcia, in timp ce un oficial din cadrul Guvernului de la Ankara a estimat costurile la peste 50 de miliarde de dolari.

