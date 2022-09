Suișuri și coborâșuri în era inflației arzătoare Inflația pe scara larga a fost in centrul vanzarilor de acțiuni din acest an și nu va disparea. Acum vine partea dificila: poziția fața de ea. In teorie, creșterea rapida a prețurilor ar trebui sa favorizeze acțiunile ieftine. Majorarea ratelor dobanzilor pentru a ține prețurile sub control inseamna profituri mai mari pentru creditori, in timp […] The post Suișuri și coborașuri in era inflației arzatoare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

