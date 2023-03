Stiri pe aceeasi tema

- NUMIRI… Forțe proaspete in lupta cu cei care nu respecta legislația țarii dupa ce vineri, președintele Romaniei, Klaus Iohhanis, a semnat decretele de numire in funcție a trei magistrați noi. Astfel, Judecatoria Vaslui are un nou judecator in persoana lui Catalin Zapodeanu, fost avocat. Parchetul de…

- AFACERE… Dupa aproximativ un an de la data la care proprietarul cladirii in care funcționeaza acum Judecatoria Vaslui semneaza un contract de inchiriere ce poate fi considerat profitabil, instituția statului risca sa fie pusa in situația de a-și cauta un nou sediu. Și asta pentru ca actualul sediu al…

- GRAV… Incidentul a avut loc joi, in jurul pranzului, pe holurile Judecatoriei Vaslui. Un barbat de aproximativ 40 de ani s-a aratat nemulțumit dupa ce nu a reușit sa afle date dintr-un dosar de divorț, date cu caracter confidențial de altfel. Mai exact, scandalagiul voia sa ceara socoteala avocatului…

- AMINTIRI DUREROASE… Dupa ce, in 2021, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, Secția Parchetelor Militare, a emis o ordonanța care a confirmat otravirea Episcopului Grigorie Leu de catre exponenții regimului comunist, peste jertfa aceasta s-a așternut o liniște nefireasca. Adeverirea,…

- ZERO DESPAGUBIRI… Primaria Vaslui nu va trebui sa plateasca despagubiri lui Valentin Craciun, dupa ce acesta si-a spart capul de acoperisul de tabla al unei tarabe situata in spatele bazarului, in sectorul uneltelor. Victima ceruse despagubiri de 20.000 de lei pentru rana suferita, insa, dupa trei ani…

- In urma cu putin timp s-a produs un incendiu de vegetatie uscata la Iasi. Din primele informatii furnizate de reprezentii ISU Iasi, incendiul se manifesta pe raza localitatii Baltati. La fata locului au fost directionate mai multe echipaje de interventie. „Forțe și mijloace de intervenție din cadrul…

- LIBERE… Dupa saptamani intregi de negocieri, purtate de la distanța, prin intermediul rudelor, agresoarele de la Pușcași au dat-o la pace cu victima lor. Irina Arcaleanu și Denisa M. au reușit sa o convinga pe femeia pe care au umilit-o sa-și retraga plangerea de la dosar, prin urmare judecatorul de…

- FINAL DE SARBATORI CU BATAIE… Cinci barbați, cu varste cuprinse intre 21 și 47 de ani, din comuna Iana, satul Halarești, banuiți de savarșirea infracțiunilor de amenințare, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, au incheiat sarbatorile la Poliție, spital și la Parchetul…