- Guvernul suedez va cere fortelor sale armate sa analizeze posibilitatea de a trimite avioane de lupta Gripen in Ucraina, a informat marti postul de radio public suedez (SR), citand surse sub rezerva anonimatului, relateaza Reuters.

- Rusia a condamnat luni decizia Danemarcei si a Regatului Tarilor de Jos de a dona Ucrainei avioane de lupta F-16, avertizand ca aceasta actiune va escalada conflictul, informeaza Reuters.Duminica, Danemarca si Olanda au anuntat ca vor furniza aparate F-16 Ucrainei, primele sase urmand sa fie livrate…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se afla, in ziua de 20 august 2023, in Olanda, unde se intalnește cu premierul Mark Rutte. Președintele Ucrainei a anunțat ca va avea “negocieri substanțiale” cu premierul Olandei. Principala tema discutata pe timpul acestei vizite este livrarea de avioane…

- Ucraina a inceput sa discute cu Suedia despre posibilitatea de a primi avioane Gripen pentru a-si intari apararea aeriana, a declarat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dupa ce s-a intalnit cu premierul suedez Ulf Kristersson, relateaza Reuters, conform news.ro.Zelenski, insotit de…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut, in cursul vizitei in Suedia, furnizarea de avioane de vanatoare de tip Gripen, in cadrul eforturilor Kievului de continuare a contraofensivei din sud-estul tarii, potrivit stiridinsurse.ro. Volodimir Zelenski cere Suediei avioane de vanatoare Am vorbit…

- Statele Unite aproba trimiterea unor avioane de lupta F-16 din Danemarca si Tarile de Jos in Ucraina pentru a o ajuta sa se apere de invadatorii rusi de indata ce se finalizeaza instruirea pilotilor, a declarat joi un oficial american, informeaza vineri Reuters, potrivit Agerpres.

- Ucraina nu va putea opera in acest an avioane de lupta F-16 construite in SUA, a declarat miercuri seara, la televiziunea nationala, purtatorul de cuvant al fortelor aeriene, Iuri Ihnat, relateaza Reuters, conform news.ro.„Este deja evident ca nu vom putea apara Ucraina cu avioane de lupta F-16 in…

- Contraofensiva Ucrainei impotriva Rusiei este departe de a fi un esec, dar lupta care va urma va fi lunga si sangeroasa, a avertizat marti Șeful Statului Major al SUA, generalul Mark Milley, in conditiile in care numarul victimelor din ambele tabere creste, iar liniile frontului s-au deplasat doar foarte…