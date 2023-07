Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mic procent de oameni care lucreaza la un computer in tarile Uniunii Europene se afla in Romania, Bulgaria și Grecia, arata datele publicate de Agentia Europeana de Statistica Eurostat, citata de agenția Rador. Mai exact, in 2022, ponderea angajatilor cu varste cuprinse intre 15 și 74 de ani…

- In fata reticentei anumitor state membre si a opozitiei eurodeputatilor conservatori, negocierile cu privire la o lege pentru a reduce utilizarea pesticidelor in Uniunea Europeana bat pasul pe loc, cu riscul de a compromite adoptarea sa inainte de alegerile europarlamentare din 2024, informeaza AFP.Textul…

- Ministrul afacerilor externe și integrarii europene, Nicu Popescu, a avut o intrevedere cu ministra pentru afaceri europene a Regatului Suediei, Jessika Roswall, noteaza Noi.md. Discuțiile oficialilor s-au concentrat asupra procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana și importanța…

- Razboiul din Ucraina a bagat frica in moldovenii de peste Prut! Transnistria s-a desprins de Republica Moldova in anul 1990, dupa prabușirea Uniunii Sovietice. Din pacate, independența ei nu a fost recunoscuta internațional, iar Transnistria este pro-rusa. Acum, mulți oameni din Republica Moldova vor…

- Investigatiile politiei se concentreaza asupra unui velier – ”Andromeda” -, care ar fi fost folosit la transportarea explozivilor folositi in sabotaj, in septembrie 2022, in Marea Baltica. Metadate ale unui e-mail trimis in timpul inchirierii velierului ar conduce la Ucraina, dezvaluie Der Spiegel.…

- Noi piste in ancheta cu privire la sabotarea gazoductelor Nord Stream 1 si 2 - care leaga Rusia si Germania - conduc la Ucraina, dezvaluie in editia de vineri saptamanalul german Der Spiegel, relateaza AFP. Investigatiile politiei se concentreaza asupra unui velier - "Andromeda" -, care ar fi fost folosit…

- Mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii (15-29 ani) din Uniunea Europeana nu erau ocupati, in educatie sau formare, asa-numitii NEETs, in anul 2022, insa in randul statelor membre aceasta proportie variaza de la 4,2% in Tarile de Jos si pana la 19,8% in Romania, arata datele publicate vineri de…

- Prim-ministrul Dorin Recean i-a primit la Casa Guvernului pe cei opt miniștri de externe din cadrul formatului de cooperare regionala „Nord Baltic 8”, din care fac parte: Estonia, Letonia, Lituania, Suedia, Norvegia, Islanda, Finlanda și Danemarca. Șefii diplomațiilor au punctat ca vizita comuna „Nord…