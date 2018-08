Suedia, căpuşă 'gigantică', descoperită în premieră Hyalomma este un gen de capuse cu corpul tare, comun in Asia, Europa sau Africa de Nord, dar si in Africa de Sud. Potrivit cercetatorului Giulio Grandi, aceasta poate fi purtatoare a virusului febrei hemoragice. 'Sunt foarte rapide si au un comportament de vanator astfel ca nu isi asteapta prada ci cauta in mod activ o gazda pentru a o ataca. Cand sunt pline cu sange pot ajunge la lungimi de doi sau trei centimetri. Acestea sunt capuse gigantice', a declarat Grandi pentru postul suedez de radio. 2000 de capușe trimise de oameni Institutul de medicina veterinara din Suedia, la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

