Suedia analizează posibilitatea trecerii la o monedă digitală Guvernul Suediei va incepe sa analizeze fezabilitatea ca țara sa treaca la o moneda digitala, un alt pas pentru o națiune care a renunțat in mare parte la bancnote și monede, relateaza Bloomberg. Ministrul Finanțelor Per Bolund a declarat ca o un studiu lansat la finele acestei saptamani va fi finalizata pana la sfarșitul lunii noiembrie 2022. Anna Kinberg Batra, fosta președinta a comitetului de finanțe al Riksbank, va conduce demersul. Suedia este printre primele țari din lume care au luat in considerare introducerea unei monede digitale. Banca sa centrala deruleaza deja un… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Suediei va incepe sa analizeze fezabilitatea ca țara sa treaca la o moneda digitala, un alt pas pentru o națiune care a renunțat in mare parte la bancnote și monede, relateaza Bloomberg.

- Una dintre țarile cu cel mai redus grad de utilizare a numeralului, analizeaza fezabilitatea tranziției la o moneda digitala. Ministrul pentru Piețe Financiare din Suedia, Per Bolund, spune ca vineri a fost lansat un proces de evaluare și este așteptat sa se incheie in luna noiembrie a anului 2022.…

- Guvernul suedez analizeaza fezabilitatea tranziției la o moneda digitala, reprezentand o noua etapa in țara cu cel mai redus grad de utilizare a numerarului, relateaza Bloomberg. Ministrul pentru Piețe...

- Guvernul suedez va analiza fezabilitatea tranzitiei la o moneda digitala, ceea ce reprezinta un nou pas in necunoscut pentru tara cu cel mai redus grad de utilizare a numerarului, transmite Bloomberg, potrivit AGERPRES. Ministrul pentru Piete Financiare, Per Bolund, a anuntat ca un proces…

- Suedia are mai putini bani in circulatie decat oriunde in lume, aproximativ 1% din Produsul Intern Brut, conform celor mai recente date analizate de Bloomberg. Guvernatorul Bancii Centrale a Suediei (Riksbank), Stefan Ingves a declarat recent ca unii tineri suedezi “nu au habar” cum arata banii reali.…

- Țara din UE in care pandemia a dus la dispariția banilor, iar unii tineri ”nu au habar” cum arata bancnotele. Provocarile unei societați fara cash Suedia este pe punctul de a trece la un nou nivel in parcursul sau spre o societate fara numerar, in conditiile in care pandemia de coronavirus…

- Stefan Ingves, guvernatorul Riksbank, a remarcat recent ca unii tineri suedezi “habar nu au” cum arata banii reali, scrie sursa citata. Este un viitor care ii ingrijoreaza pe Ingves și pe alții, guvernatorul spunand ca parlamentarii ar putea fi nevoiți sa intervina inainte de a fi prea tarziu. Nu…

- Suedia este pe punctul de a trece la un nou nivel in parcursul sau spre o societate fara numerar, in conditiile in care pandemia de coronavirus risca sa duca bancnotele si monedele cu un pas mai aproape de disparitie, transmite Bloomberg. Guvernatorul Bancii Centrale a Suediei (Riksbank), Stefan Ingves…