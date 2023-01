Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg se asteapta ca Suedia si Finlanda sa adere oficial la alianta in noul an, a declarat el intr-un interviu de sfarsit de an pentru DPA, citat luni, informeaza AGERPRES . Stoltenberg nu a fost in masura sa spuna cand se va intampla exact acest lucru. Cu toate…

- Ministrul de externe turc Mervlut Cavusoglu a declarat marti ca tara sa sprijina intrarea in NATO a Suediei si Finlandei, dar a insistat ca ambele tari mai au inca de facut pasi concreti pentru a indeplini cerintele Turciei pentru ca aceasta tara sa-si dea acordul pentru integrarea lor, transmite EFE,…

- Premierul finladez Sanna Marin a cerut marti, 1 noiembrie, Ungariei si Turciei sa aprobe cat mai repede cererile Suediei si Finlandei de aderare la NATO, relateaza Reuters și Agerpres . Ungaria si Turcia sunt singurele doua state din Alianta care nu au ratificat inca cererile de aderare. „Toate privirile…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, il va primi pe 4 noiembrie pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru a discuta ratificarea aderarii Suediei si Finlandei la alianta, a declarat vineri agentiei France Presse un inalt oficial turc. Aceeasi sursa, care a cerut sa nu ii fie dezvaluita…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat vineri, 21 octombrie, ca va avea o intalnire cu premierul suedez Ulf Kristersson cu care va vorbi despre cererea țarii nordice de a deveni membra NATO și despre extradarea celor pe care Ankara le considera teroriști, relateaza Reuters . ”Noul prim-ministru…

- Aliații NATO vor acționa in cazul in care Suedia sau Finlanda vor fi supuse la presiuni din partea Rusiei sau a unui alt adversar inainte ca acestea sa devina membri cu drepturi depline ai alianței, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de Reuters. „Este de neconceput ca…