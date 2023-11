Stiri pe aceeasi tema

- Palestinienii din nordul Fașiei Gaza au raportat luni dimineața atacuri aeriene și de artilerie violente, in timp ce trupele israeliene, susținute de tancuri, au intrat in enclava cu un asalt terestru care a atras apeluri internaționale tot mai numeroase pentru protecția civililor, informeaza Rador…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au anuntat joi ca au atacat din nou pozitii ale miscarii șiite libaneze Hezbollah, fara sa opere detalii. Pe de alta parte, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) raporteaza un atac al Israelului asupra unei poziții a forțelor militare siriene.

- Fortele israeliene au atacat 800 de tinte in Gaza, au ucis sute de luptatori ai gruparii islamiste Hamas si au capturat alte zeci, informeaza un purtator de cuvant al fortelor armate israelene (IDF), relateaza Reuters citat de Rador Radio Romania.Israel a atacat Gaza duminica, dupa ce a suferit cel…

- Sirenele au rasunat timp de mai multe minute in sudul și centrul Israelului la inceputul zilei de sambata, in vreme ce vuietul continuu al lansarilor de rachete a putut fi auzit in Fașia Gaza, au declarat martori citați de Reuters. De asemenea, mai mulți militanți din Gaza au intrat pe teritoriul israelian,…

- Forțele ruse de menținere a pacii s-au recunoscut invinse in enclava Nagorno-Karabah, cedand controlul inapoi Azerbaidjanului dupa o ofensiva militara de 24 de ore, in care a fost ucis un ofițer rus de rang inalt.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca colaboreaza cu Rusia și are incredere in ea nu mai puțin decat in Occident, informeaza Rador Radio Romania."Nu am niciun motiv sa nu am incredere in ei. Pe cat de de incredere este Occidentul, intr-atat de incredere este și Rusia. In ultimii…

- Mai multe cladiri au luat foc in capitala Sudanului, Khartoum, dupa luptele grele dintre armata și forțele rivale RSF, relateaza BBC citat de rador. Videoclipurile aparute online duminica au aratat emblematicul turn al companiei petroliere "Greater Nile Petroleum" cuprins de flacari. „Este cu…

- "Mii de cadavre se descompun pe strazile din Khartoum, in timp ce morgile sunt saturate si se confrunta cu pene de curent", noteaza intr-un comunicat ONG-ul.Imposibilitatea ridicarii cadavrelor din cauza luptelor si lipsa electricitatii, care impiedica functionarea morgilor, expun semnificativ localnicii…