- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca negocierile privind un posibil acord care sa asigure eliberarea ostaticilor israelieni ținuți captivi in Fașia Gaza sunt blocate din cauza cererilor „delirante” formulate de Hamas, conform Ynetnews, scrie Rador Radio Romania. „Esența…

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri, 16 februarie, ca a avut discuții ample cu premierul israelian Benjamin Netanyahu in ultimele zile, in care a insistat pentru o incetare temporara a focului in Fașia Gaza, informeaza Reuters.Administrația Biden face presiuni de ceva timp incoace asupra…

- Tarile arabe doresc o interventie a Consiliului de Securitate al ONU pentru a impiedica preconizata interventie terestra israeliana din Rafah, informeaza Rador Radio Romania. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a repetat faptul ca armata israeliana va declansa o ofensiva terestra in orasul Rafah…

- Presedintele american Joe Biden a facut un nou apel la protejarea populatiei civile din Rafah, in contextul in care Israelul pregateste o operatiune militara care vizeaza sudul Fasiei Gaza, informeaza marți, 13 februarie, agențiile DPA si AFP, potrivit Agerpres.O operatiune militara in Rafah "nu ar…

- Asaltul israelian de la Rafah ar fi o amenintare pentru negocierile vizand eliberarea ostaticilor (responsabil Hamas)Orice operatiune a fortelor israeliene asupra orasului Rafah ar insemna o amenintare pentru negocierile vizand eliberarea de ostatici in schimbul prizonierilor palestinieni, a atentionat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu spune ca a ordonat armatei sa pregateasca o ofensiva la Rafah, informeaza Rador Radio Romania.Benjamin Netanyahu anunța ca a ordonat armatei sa pregateasca o ofensiva la Rafah, in Fașia Gaza, și apreciaza ca gruparea islamista palestiniana Hamas va fi invinsa…

- Intr-o conferința de presa ținuta sambata seara, pe fondul razboiului impotriva gruparii militante islamiste Hamas, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca țara sa "lupta pe toate fronturile", scrie The Times of Israel.Netanyahu a spus ca este nevoie de mai mult timp pentru a invinge Hamas…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, este așteptat luni, in Israel, pentru a se intalni cu liderii țarii, in timp ce presiunea internaționala crește din cauza numarului de victime in randul civililor din Gaza, relateaza BBC, CNN și publicația The Guardian, citata de News.ro.Deplasarea șefului…