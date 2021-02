Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Horațiu Radu (foto) a fost numit secretar general al Ministerului Justiției, pentru o perioada de șase luni, la propunerea ministrului Stelian Ion, potrivit unei decizii semnate de premierul Florin Cițu și publicata vineri in Monitorul Oficial. Din postura de Agent Guvernamental al…

- Antal Szabolcs Barabasi a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, joi, in Monitorul Oficial. De asemenea, premierul a numit-o pe Annamaria Bogya in functia de secretar de stat in cadrul…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, numit de PNL in funcție, a afirmat, cu privire la posibilitatea ca USR-PLUS sa decida cu privire la un nou prefect al Bucurestiului, ca ii ureaza succes acestuia, oricine ar urma sa fie numit. Dacian Cioloș, co-președintele USR-PLUS, il ironizeaza pe…

- Comisariatul pentru Protecția Consumatorului Suceava are, incepand de luni, o noua conducere. In funcția de comisar șef al acestei instituții a fost numit Tudor Titianu, care a fost numit prin ordin al președintelui Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului, Eduardt Cozminschi. Tudor Titianu…

- Premierul Florin Cițu a semnat, vineri, decizii de eliberare din funcție dar și de numire a unor oficiali guvernamentali, actele fiind publicate in Monitorul Oficial. Viorel Grigoraș pleaca din funcția de secretar de stat la Transporturi, iar Amet Averol a fost eliberat din funcția de vicepreședinte…

- Pana acum, Cazacu a ocupat funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.Schimbarea din funcție a președintelui AFM a fost ceruta de ministrul Mediului, Mircea Fechet, dupa amanarea lansarii programului ”Rabla pentru electrocasnice”, care trebuia sa aiba loc pe 15 decembrie.La…

- Secretarul de stat in Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, suceveanul Gelu Puiu, s-a aflat miercuri, 16 decembrie, alaturi de președintele Klaus Werner Iohannis la ultima etapa a campaniei ”O padure cat o țara”. Au fost plantați ultimii 50 de puieți din aceasta campanie. ”A fost o onoare pentru…

- Inspectorul general școlar, profesorul Sorin Ion, renunța la conducerea invațamantului … Post-ul Inspectorul general școlar, Sorin Ion, a fost numit secretar de stat. Cine il va inlocui apare prima data in Gazeta Dambovitei .