Succesorul lui Mekel, primul interviu după instalare. Olaf Scholz: Sunt și cancelarul nevaccinaților La o zi dupa ce a depus juramântul de cancelar al Germaniei, Olaf Scholz a acordat primul sau interviu unui ziar de mare tiraj. Biroul era golit de tablouri (fiecare cancelar și le alege pe cele dorite), însa plin cu buchete de flori – cadou la preluarea mandatului, relateaza Bild am Sonntag.



El a pledat pentru flexibilitate în aplicarea masurilor antipandemice, a vorbit despre banii pentru spitale, despre marșurile cu torțe ale extremiștilor, spunând însa ca e &"și cancelarul celor nevaccinați&".

Restricții de Sarbatori

