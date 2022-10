Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo s-a impus la Girgiu fara prea mari probleme in fața Ripensiei, cu 1-0, acumuleaza a patra victorie in acest sezon și cu 13 puncte urca pe locul 12, deasupra Dumbravitei, dar tot e destul de departe de locurile de play-off. De cealalta parte, Ripensia a pierdut cinci partide disputate afara, patru…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara va infrunta CSM Oradea, in etapa a treia a Ligii Naționale Mozzart Bet, partida programata duminica, 16 octombrie, la ora 18,00, la sala Constantin Jude. Ambele formații vin dupa meciuri disputate miercuri in cupele europene: alb-violeții in Alpe Adria Cup, bihorenii in…

- Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 37-28, in meciul contra celor de la CSM Oradea, partida care a contat pentru etapa a V-a, din cadrul Ligii Zimbrilor. Turdenii au inceput mult mai bine meciul și au reușit sa se distanțeze la doua goluri dupa șapte minute (4-2). Ajutați de Mihai Popescu, excelent…

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 17:30, contra celor de la Steaua București, intr-o partida ce va conta pentru etapa a IV-a, din cadrul Ligii Zimbrilor. Turdenii trebuie sa recupereze punctele pierdute in meciul cu CSM Focșani, cand au pierdut pe teren propriu. Meciul cu Steaua se va…

- SCM Poli a cedat cu 39-29 (22-17) meciul jucat in runda a III-a a Ligii Naționale masculine de handbal, impotriva campioanei, Dinamo București. Gazdele au controlat meciul de la un capat la celalalt. Dinamo s-a desprins din primele minute (4-1), dar echipa viola a revenit spre final de repriza, dupa…

- CSM Stiinta Baia Mare a invins-o pe SCM USV Timisoara cu scorul de 38-27 (13-17), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a treia a play-off-ului Ligii Nationale de rugby. ”Zimbrii” au facut o repriza secunda excelenta, dupa ce au fost condusi la pauza. Baimarenii au marcat cinci eseuri si…

- Prim-divizionara de handbal SCM Politehnica a invins CSM Oradea cu 34-24 (15-10), intr-o partida de verificare jucata vineri la sala Constantin Jude. Meciul dintre cele doua prim-divizionare de handbal a fost echilibrat doar in primele minute (2-2), dupa care alb-violeții s-au desprins abrupt. Timișorenii…

- In ultimul meci de verificare dinaintea reluarii campionatului, Ripensia Timișoara a invins cu 3-1 in deplasare, la terța divizionara Pobeda Star Bisnov. Scorul a fost deschis in minutul 31 de Gavra, acesta inscriind de la 22 de metri, cu un șut trimis puternic sub transversala. In minutul 41, Lungu…