Subway va fi vândută pe o sumă colosală Lantul de restaurante Subway va fi vandut fondului privat Roark Capital, pentru 9,55 miliarde de dolari, dupa ce a fost de acord sa ataseze conditii pentru o parte din castigurile neprevazute pe care le vor obtine cele doua familii care il detin, punand capat unei licitatii de lunga durata la care au participat mai multe oferte concurente, potrivit unor surse apropiate situatiei, citate de Reuters. Aceste conditii, cunoscute sub denumirea de earn-out, amana plata unei parti din contravaloarea tranzactiei, au spus surse familiare cu problema. Pentru ca pretul integral sa fie platit, fluxul de numerar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

