Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul taie puternic tichetele pentru Rabla, dar si subvențiile pentru masini electrice și mașini noi, in general. Ecotichetul pentru masini electrice scade de la 11 mii de euro, la puțin peste 2.000 de euro, prima pentru programul Rabla se reduce la jumatate, la fel și pentru instalarea de centrale…

- Guvernul taie drastic subvențiile pentru fotovoltaice și mașini electrice. Programul Rabla se reduce la jumatate. DOCUMENT Guvernul taie drastic subvențiile pentru fotovoltaice, mașini electrice, dar și mașini noi, in general. Eco-tichetul pentru masini electrice scade de la 11.000 de euro, la puțin…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Mediului, Apelor, Padurilor, Bogdan Balaniscu, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca Romania este cel mai mare finantator din UE in ceea ce priveste incurajarea achizitiei de masini electrice si hibrid, citat de Agerpres. „In momentul de…

- Compania chineza producatoare de masini electrice BYD a anuntat vineri ca si-a lansat modelul emblematic Han in Emiratele Arabe Unite, in aceasta saptamana, transmite CNBC.Nu a fost imediat clar cand vor incepe livrarile, conform News.ro. Site-ul web local al BYD a aratat ca compania ofera…

- Guvernul vrea sa schimbe programul Rabla astfel incat sa stimuleze achiziția de mașini fabricate in Romania. „Va trebui sa discutam daca mai cumparam mașini foarte scumpe cu voucherul Rabla sau nu, la fel cum este adevarat nu pot sa nu ma gandesc la cei doi producatori de autoturisme din Romania care…

- Compania americana Tesla a desemnat orașul Brașov drept primul din Romania unde va instala un supercharger pentru automobile electrice. Aceasta decizie a fost anunțata de Primaria Municipiului Brașov printr-un mesaj postat pe facebook. “Brașovul este pe harta superchargerelor Tesla! Tesla a anunțat…

- In ultimii ani, interesul romanilor pentru mașini electrice a crescut extrem de mult, fiind reflectat și in vanzarile inregistrate an de an. Deși in ultimii trei ani numarul acestora a crescut de cinci ori, in schimb, Romania a rams la coada Europei de Est in privința stațiilor de incarcare.

- In cadrul ședinței extraordinare de Consiliu Local, care a avut loc astazi, 5 octombrie, a fost aprobat proiectul de hotarare privind depunerea proiectului “Centrala electrica fotovoltaica”, in vederea obținerii finanțarii in cadrul Programului ”Fondul pentru modernizare in Romania, Programul Cheie…