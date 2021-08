Stiri pe aceeasi tema

- Poliția l-a pierdut din nou pe Cosmin Mladin, acuzat ca ar fi condus una dintre cele mai puternice rețele de contrabanda cu țigari din Arad. Dupa ce, vineri, Mladin – despre care reprezentanții poliției spuneau ca ar fi fugit din Romania și ca il cauta – s-a predat la Tribunalul București, luni, la…

- Numarul cooperativelor agricole nou infiintate a inceput sa creasca abia in ultimii 5 ani, deși Romania este membra a Uniunii Europene de 14 ani. Astfel, din 2016 pana la finalul anului trecut, au aparut 935 de cooperative agricole, adica o cooperativa la 2,5 zile, potrivit calculelor facute de “Ziarul…

- Peste 230.000 de doze de vaccin de la Johnson&Johnson sunt aduse vineri in Romania. Acestea vor fi distribuite centrelor regionale de depozitare din țara. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in București pe cale terestra. Potrivit CNCAV, 237.600 doze de…

- The National Institute of Statistics (INS) announced that non-resident tourists in Romania spent on average 2,675 lei (E543,26) per person in the first quarter of 2021. The total number of non-resident tourists in tourist accommodation establishments was 64,100 and their expenses amounting to 171,5…

- Moștenirea pe care Marlene Engelhorn, 29 de ani, din Austria urmeaza sa o primeasca este uriașa. Intreaga avere deținuta de bunica ei, de 94 de ani, inca in viața, este de 4,2 miliarde de dolari, iar tinerei in revin cateva zeci de milioane de euro. Ea a declarat la o televiziune din Austria ca va […]…

- Toate spitalele de boli infecțioase din Romania sunt inchise pacienților cu HIV/SIDA, deoarece se trateaza doar COVID-19, fapt ce pune in mare dificultate pacienții seropozitivi de peste un an de zile, avertizeaza Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA). Pandemia…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, luni, ca Romania va atrage toți banii alocați de UE prin PNRR. “Voi pleca la Bruxelles in perioada urmatoare. Soluția e sa avem un PNRR de succes, sa atragem banii și spun ca se poate. Vom fi printre singurele țari din UE care vor atrage toți banii”, a precizat Florin…