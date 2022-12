Substanţe anabolizante şi băuturi alcoolice care urmau să fie introduse ilegal în ţară Autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit in ultimele doua zile 320 de comprimate si patru fiole de substanta anabolizanta si 613 litri de bauturi alcoolice, ce urmau sa fie introduse ilegal in tara, ascunse in bagajele unor persoane care tranzitau frontiera. informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

