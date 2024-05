Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism marca Audi, cautat de autoritațile din Suedia, a fost descoperit de catre polițiștii de frontiera timișoreni. Pana la finalizarea cercetarilor, mașina a fost indisponibilizata la sediul Poliției de Frontiera.

- Politistii de frontiera din Giurgiu au descoperit 113 kg tutun ascuns intr-un loc special amenajat sub podeaua autoturismului. Ieri, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pe sensul de intrare in țara, un bulgar de 28 de ani, la volanul unei mașini marca Mercedes Vaneo, inmatriculata…

- Polițiștii de frontiera mehedințeni au descoperit un autoturism in valoare de aproximativ 60.000 de euro, cautat de autoritațile din Belgia și care a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontiera pana la finalizarea cercetarilor. „In data de 7 aprilie 2024, ora 01:05, la Punctul de Trecere al…

- Autoritatile din Punctele de Trecere a Frontierei Nadlac II si Bors II au blocat intrarea in tara a zece transporturi de deseuri aduse din tari europene, in total 95 de tone, fiind cea mai mare cantitate oprita la granita in decurs de 48 de ore, potrivit Agerpres. Toti cei zece soferi sunt romani…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat la controlul de frontiera un autovehicul cautat de autoritațile din Spania. Mașina a fost indisponibilizata la sediul instituției, iar in cauza se fac cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de tainuire. Ieri, 24 martie a.c., in jurul orei 00.10,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Portul Constanta o autoutilitara marca Daimler Chrysler, cautata de catre autoritatile din Italia.Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, in ziua de 19.03.2024, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei…

- Un barbat de 42 de ani, din municipiul Bacau, urmarit la nivel internațional, a fost depistat de polițiștii de la Punctul de Trecere a Frontierei din cadrul Aeroportului Internațional „George Enescu”, la Terminalul Sosiri. Polițiștii de la Frontiera și-au sesizat imediat colegii, iar cazul a fost preluat…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, in Punctul de Trecere a Frontierei Ostrov, o autoutilitara cautata de catre autoritatile din Germania. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, in Punctul de Trecere a Frontierei Ostrov, o autoutilitara cautata…