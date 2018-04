Stiri pe aceeasi tema

- Subsecretarul general ONU Peter Drennan, sef al Departamentului de Siguranta si Securitate al Natiunilor Unite, efectueaza o vizita de doua zile la Serviciul de Protectie si Paza, a anuntat SPP. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, vizita oficialului ONU a inceput luni si continua marti…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Dumitru Iliescu, fost șef al Serviciului de Protecție și Paza, lanseaza cu subiect și predicat o acuzație naucitoare la adresa tandemului Maior-Coldea. Cei doi au decis și au și reușit in acest sens monitorizarea complexa a ofițerilor cu cele mai inalte funcții in Armata.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea vine cu noi argumente și noi detalii in scandalul declanșat impotriva Serviciului de Protecție și Paza. Dragnea afirma raspicat ca nu intenționeaza sa mute serviciul de sub aripa președintelui Romania, dar ca Iohannis este el insuși in pericol, fiind o problema de securitate...

- Uniunea Salvati Romania considera ca aducerea sub control politic a Serviciului de Protectie si Paza (SPP) ar reprezenta un atentat la siguranta nationala si ca SPP-ul nu poate fi subordonat MAI deoarece este o institutie care transcede sferei de activitate a ministerului. "SPP-ul desfasoara misiuni…

- Premierul V. Dancila si unii ministri nu vor sa fie protejati de SPP Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. Foto: captura video. Premierul Viorica Dancila si membrii cabinetului sau au decis sa renunte la serviciile Serviciului de Paza si Protectie, iar demnitarii vor fi aparati…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, scrie Mediafax, citand surse politice, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Potrivit surselor mentionate, premierul Viorica Dancila…

