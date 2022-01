Subprefectul de Timiş, Ovidiu Drăgănescu, anunţă că Guvernul a alocat 15,4 milioane de lei pentru termoficarea din Timişoara Potrivit subprefectului de Timis, Ovidiu Draganescu, la Timisoara urmeaza sa ajunga 15,4 milioane de lei ”Guvernul Romaniei scoate din nou din impas primaria timisoreana in problema incalzirii centralizate a orasului. Acum, rezolvarea a venit prin transferul unei sume de peste 15,4 milioane lei reprezentand aplicarea retroactiva a schemei de compensare pentru consumul de gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022. Astfel, pentru luna noiembrie, compensarea este de 4.103 mii lei, iar pentru luna decembrie 11.300 mii lei. Banii vor fi in trezorerie si vor asigura linistea abonatilor Colterm cel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

