Suboamenii n-au drepturi

Peste 1.000 locuri de muncă vacante în țări din Spațiul Economic European

După mai bine de un an de la declanșarea pandemiei cu coronavirus și încă în plină manifestare a acesteia, surprinzător, țări din Spațiul Economic European (SEE) așteaptă forță de muncă din România. Așadar, oferta de posturi vacante din SEE poate… [citeste mai departe]