- Rusia spioneaza occidentul cu nave fantoma a caror misiune este sa stranga informații despre infrastructura critica din nordul Europei, arata o investigație realizata de jurnaliști din Marea Britanie, Suedia, Danemarca și Finlanda, potrivit BBC.

- Rusia are un program de sabotare a parcurilor eoliene și a cablurilor de comunicații din Marea Nordului, potrivit unei investigații comune a posturilor publice de televiziune din Danemarca, Norvegia, Suedia și Finlanda, citata de BBC.Conform anchetei jurnalistice la care au participat postrile DR din…

- Ambasadorul Viktor Tatarintev afirma, intr-un text publicat pe site-ul misiunii diplomatice a Rusiei la Stockholm, ca securitatea Europei nu se va imbunatați dupa ce Finlanda și Suedia vor deveni membre NATO, relateaza AFP, citata de Agerpres.„Dupa aderarea Finlandei si Suediei, lungimea totala a frontierelor…

- – Norvegia, Danemarca, Suedia, Finlanda și Islanda, urmate de Țarile Baltice (Lituania, Letonia și Estonia) se numara printre destinațiile și produsele turistice europene din ce in ce mai cautate de catre romani, in special pentru circuite, croaziere sau city break-uri – Creștere de 30% a cererii fața…

- Furtuna Otto, cu rafale de peste 100 km/h, va incepe de vineri dupa-amiaza in jumatatea nordica a Europei si pare sa ajunga si la noi. Afectate vor fi: Danemarca, Finlanda, Polonia, nordul Germaniei, Letonia, Lituania, Estonia, Belararus, Rusia. Romania este la periferia sistemului de furtuna. Sambata,…

- “Am asistat la aparitia ambitiilor Rusiei de a exercita presiuni asupra securitatii energetice europene. Prin urmare, PST se asteapta ca, in 2023, Rusia sa incerce sa adune informatii despre majoritatea aspectelor legate de sectorul petrolului, gazelor si energiei din Norvegia”, mentioneaza raportul…

- Potrivit raportului, Ungaria este perceputa ca cea mai corupta țara din blocul comunitar format din 27 de state. Clasamentul este completat de Bulgaria și Romania, țari care nu au inregistrat nicio imbunatațire semnificativa in ultimul deceniu. Cu scoruri cuprinse intre 42 și 46 din 100, Ungaria, Bulgaria…

- Turcia isi avertizeaza cetatenii impotriva intolerantei religioase in UE si rasismului in SUA, dupa ce Washingtonul, Parisul, Berlinul si Roma le cer cetatenilor lor sa evite multime si locurile turistice in Turcia, dupa ardearea Coranului in Suedia si Danemarca. Turcia isi avertizeaza cetatenii care…