NATO aproape ca a inconjurat intreaga Mare Baltica, o ruta comerciala petroliera importanta pentru Rusia și care gazduiește una dintre flotele sale. In timp ce devine in mod oficial cel de-al 32-lea membru al alianței conduse de SUA, Suedia aduce cu ea insula Gotland din mijlocul Balticii – supranumita „portavion gigant" – care faciliteaza apararea