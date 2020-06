Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Educației, au susținut proba scrisa de miercuri un numar de 138.104 candidați. Nu s-au inregistrat cazuri in care temperatura candidatilor sa depașeasca valoarea maxima de 37,3 grade Celsius. "5.935 de candidați nu s-au prezentat. Dintre aceștia,…

- Examenul de Bacalaureat 2020 continua, miercuri, cu proba obligatorie a profilului. Elevii care au studiat profilul real, pedagogic și servicii susțin marți proba la Matematica la BAC 2020. Libertatea va publica subiectele care au picat la Matematica, rezolvarea cerințelor și baremul de corectare pe…

- Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, un numar de 172.482 de absolventi ai clasei a VIII-a, dintre care 16.004 in municipiul Bucuresti, s-au inscris in acest an pentru a sustine Evaluarea Nationala din sesiunea 2 - 27 iunie. Astfel, luni se vor afisa rezultatele, pana…

- Prima proba a examenului de Bacalureat 2020, cea la Limba Romana, are loc astazi. Libertatea va publica subiectele care au picat la Romana la BAC 2020. Ulterior, va fi prezentata rezolvarea cerințelor, iar dupa ora 15:00, va fi publicat baremul de corectare pe baza caruia vor fi punctate cerințele.Peste…

- Evaluarea Naționala 2020 a continuat joi cu proba scrisa de Limba si literatura materna, la care au participat peste 9.000 de absolventi ai clasei a VIII-a. Ministerul Educației precizeaza ca nu au fost cazuri de elevi cu temperatura peste 37,3. Absolvenții clasei a VIII-a care au studiat intr-una din…

- Absolventii de clasa a VIII-a au sustinut ieri ultima proba scrisa din cadrul evaluarii nationale, la matematica. In judetul Dolj, la aceasta proba a crescut numarul elevilor absenti. Primele rezultate ale acestei sesiuni se vor afisa luni, 22 iunie, si se vor face sub anonimat. Elevii au trecut ieri…

- ”O eleva din Constanta a fost singurul candidat de la Evaluarea Nationala care nu a trecut de triajul epidemiologic, avand temperatura mai mare de 37,3 grade Celsius. Eleva nu era infectata cu COVID-19, dar avea febra din cauza unei infectii la nivelul tractului digestiv”, a transmis Asociatia Elevilor…

- Evaluarea Naționala incepe azi, cu proba scrisa la Limba Romana. Evaluarea Naționala incepe azi cu proba scrisa la Limba Romana. Peste 172.000 de mii de elevi din intreaga tara ar trebui sa susțina examenul. Contextul este unul fara precedent in istoria invatamantului romanesc. Pandemia de coronavirus…