Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a facut mai multe remarci despre premierul israelian Benjamin Netanyahu, spunand ca nu este diferit de Adolf Hitler. Erdogan a comparat atacurile Israelului asupra Fasiei Gaza cu tratamentul aplicat de nazisti populatiei evreisti, relateaza Reuters.Turcia, membra…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a spus președintelui Joe Biden, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Statele Unite au responsabilitatea istorica de a obține cat mai curand posibil o incetare durabila a focului in conflictul din Fașia Gaza, a anunțat joi, 14 decembrie, biroul liderului de…

- Peste 10.000 de tone de echipament militar au fost livrate Israelului de catre Statele Unite ale Americii de la inceputul razboiului din Fasia Gaza și pana in prezent, conform datelor oficiale oferite de autoritatile israeliene, scrie agenția germana de presa DPA, potrivit Agerpres.Cel de-al 200-lea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca premierul israelian Benjamin Netanyahu va fi in cele din urma judecat ca un criminal de razboi din cauza ofensivei in curs a Israelului in Fasia Gaza si a criticat totodata tarile occidentale care sprijina Israelul, cerand totodata o reforma…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a acuzat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu ca din cauza acțiunilor sale a generat antisemitism in toata lumea și l-a numit „macelarul Gazei”, relateaza AFP, citata de France 24.„Netanyahu și-a scris deja numele in istorie ca fiind macelarul Gazei.…

- Turcia este pregatita sa devina o țara garant al Fașiei Gaza daca apare o astfel de situație, declara președintele turc Recep Tayyip Erdogan intr-un interviu la intoarcerea sa din Kazahstan. El a spus ca Ankara a vorbit constant despre problema garanțiilor de cand conflictul dintre Hamas și Israel a…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri, 25 octombrie, ca nu va mai vizita Israelul, din cauza razboiului „inuman” din Gaza impotriva Hamas, organizatie pe care el nu o considera terorista, ci un grup de eliberare care lupta pentru a proteja pamantul si poporul palestinian, a transmis…

- ​Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat un atac la adresa Statelor Unite, afirmand ca decizia de a muta mai aproape de Israel un portavion american aflat in Mediterana arata ca Washingtonul vrea sa comita „masacre grave” in Fasia Gaza, transmite Reuters. Secretarul american al apararii Lloyd…